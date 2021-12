I sorteggi di Conference League, i sedicesimi: gli accoppiamenti, dubbio Tottenham (Di lunedì 13 dicembre 2021) Non solo Champions League e Europa League, sono andati in scena anche i sorteggi di Conference League. Nella competizione è presente una squadra italiana, la Roma: la compagine di Mourinho ha conquistato il primo post del girone e tornerà in campo per gli ottavi di finale. Sono stati sorteggiati gli accoppiamenti per i sedicesimi di finale. Il Marsiglia dovrà vedersela con il Qarabag, il Psv con il Maccabi. Il Leicester contro il Randers e Celtic-Bodo Glimt. Ancora da decidere la qualificata tra Tottenham e Vitesse, la squadra di Antonio Conte non è scesa in campo contro il Rennes a causa dei casi di Covid-19 e potrebbe perdere 0-3 a tavolino. I playoff Marsiglia-Qaraba? PSV-Maccabi Tel Aviv Fenerbahce-Slavia Praga Leicester ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 13 dicembre 2021) Non solo Championse Europa, sono andati in scena anche idi. Nella competizione è presente una squadra italiana, la Roma: la compagine di Mourinho ha conquistato il primo post del girone e tornerà in campo per gli ottavi di finale. Sono statiati gliper idi finale. Il Marsiglia dovrà vedersela con il Qarabag, il Psv con il Maccabi. Il Leicester contro il Randers e Celtic-Bodo Glimt. Ancora da decidere la qualificata trae Vitesse, la squadra di Antonio Conte non è scesa in campo contro il Rennes a causa dei casi di Covid-19 e potrebbe perdere 0-3 a tavolino. I playoff Marsiglia-Qaraba? PSV-Maccabi Tel Aviv Fenerbahce-Slavia Praga Leicester ...

