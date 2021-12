Dalla parte della sicurezza: Ninfea Srl portavoce del Made in Italy coraggioso e responsabile (Di lunedì 13 dicembre 2021) Laura Pilotto è un'imprenditrice veneta, che guida la sua azienda nel settore tessile con ambizione e perseverante impegno. In seno all'emergenza sanitaria, Laura Pilotto e la sua équipe hanno prontamente risposto alla carenza di dispositivi di protezione. Artigianato ed eccellenza, storia di una femminilità coraggiosa – Di fronte alla sfida della primavera del 2020, un forte senso del dovere ha portato Ninfea Srl, azienda veneta impegnata nel settore tessile, a misurarsi con decisioni importanti e operazioni impegnative. L'équipe dello stabilimento di Onè di Fonte, una squadra di esperte tutta al femminile, ha risposto prontamente all'urgenza di salvaguardare la salute dei cittadini, convertendo parte delle aree laboratoriali e dotandosi di macchinari professionali per la realizzazione di mascherine dagli altissimi valori protettivi e ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 13 dicembre 2021) Laura Pilotto è un'imprenditrice veneta, che guida la sua azienda nel settore tessile con ambizione e perseverante impegno. In seno all'emergenza sanitaria, Laura Pilotto e la sua équipe hanno prontamente risposto alla carenza di dispositivi di protezione. Artigianato ed eccellenza, storia di una femminilità coraggiosa – Di fronte alla sfidaprimavera del 2020, un forte senso del dovere ha portatoSrl, azienda veneta impegnata nel settore tessile, a misurarsi con decisioni importanti e operazioni impegnative. L'équipe dello stabilimento di Onè di Fonte, una squadra di esperte tutta al femminile, ha risposto prontamente all'urgenza di salvaguardare la salute dei cittadini, convertendodelle aree laboratoriali e dotandosi di macchinari professionali per la realizzazione di mascherine dagli altissimi valori protettivi e ...

Advertising

CarloCalenda : La politica estera dei 5S. Sempre dalla parte giusta. - renatobrunetta : “Lavoro agile: una rivoluzione che parte dalla Pa”. Con @MicheTiraboschi spieghiamo in 10pp la transizione dal lavo… - CarloCalenda : La dimensione parlamentare della politica mai come in questa legislatura è sganciata dalla rappresentanza. Non si f… - ale_grazioli : RT @sellerioeditore: In uscita il 15 dicembre su @Storytel_it, attesissimi dagli ascoltatori, gli #audiolibri, letti dalla voce di #Massimo… - vivinbaro : RT @Giangio09507307: @lucianocapone tornerà nella a far parte della società civile con purtroppo un bel gruzzoletto pagato dalla società ci… -