Covid: per la terza dose bene anche Moderna. Remuzzi: «Entrambi i vaccini sono ben tollerati» (Di lunedì 13 dicembre 2021) Il professor Giuseppe Remuzzi, direttore dell’Istituto Mario Negri: «Entrambi i vaccini sono ben tollerati e l’unica ragione per non essere vaccinati è un’allergia grave confermata al glicole polietilenico (PEG)». Leggi su ecodibergamo (Di lunedì 13 dicembre 2021) Il professor Giuseppe, direttore dell’Istituto Mario Negri: «bene l’unica ragione per non essere vaccinati è un’allergia grave confermata al glicole polietilenico (PEG)».

