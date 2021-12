Come risparmiare energia in casa: consigli utili (Di lunedì 13 dicembre 2021) La bolletta dell’energia elettrica può rappresentare un vero incubo per alcune famiglie, a causa dell’importante esborso economico richiesto. La maggior parte delle persone, però, forse non sa che è possibile mettere in pratica una serie di piccoli accorgimenti per il risparmio energetico, molto utili per diminuire l’importo delle bollette. Negli anni scorsi, nell’ambito di “Italia in Classe A”, la prima Campagna Nazionale di informazione e formazione sull’Efficienza Energetica promossa dal Ministero dello Sviluppo Economico e realizzata da ENEA, è stato stilato per esempio “Il decalogo del consumo intelligente”, che suggerisce alcuni piccoli cambiamenti attuabili nella nostra vita quotidiana, allo scopo di usare meglio l’energia e ridurne gli sprechi, in casa e a scuola. Non solo: la stessa Enea, nell’ottobre 2021, ha ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 13 dicembre 2021) La bolletta dell’elettrica può rappresentare un vero incubo per alcune famiglie, a causa dell’importante esborso economico richiesto. La maggior parte delle persone, però, forse non sa che è possibile mettere in pratica una serie di piccoli accorgimenti per il risparmio energetico, moltoper diminuire l’importo delle bollette. Negli anni scorsi, nell’ambito di “Italia in Classe A”, la prima Campagna Nazionale di informazione e formazione sull’Efficienza Energetica promossa dal Ministero dello Sviluppo Economico e realizzata da ENEA, è stato stilato per esempio “Il decalogo del consumo intelligente”, che suggerisce alcuni piccoli cambiamenti attuabili nella nostra vita quotidiana, allo scopo di usare meglio l’e ridurne gli sprechi, ine a scuola. Non solo: la stessa Enea, nell’ottobre 2021, ha ...

