Champions, dove si vedranno le sfide di Inter e Juve in tv (Di lunedì 13 dicembre 2021) La pubblicazione del calendario degli ottavi di finale di UEFA Champions League ci consente di stabilire anche su quali canali saranno trasmesse le sfide delle due italiane rimaste in corsa nella massima competizione europea per club. L’Inter scenderà in campo per affrontare il Liverpool – che ha spento le speranze del Milan –, mentre la L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 13 dicembre 2021) La pubblicazione del calendario degli ottavi di finale di UEFALeague ci consente di stabilire anche su quali canali saranno trasmesse ledelle due italiane rimaste in corsa nella massima competizione europea per club. L’scenderà in campo per affrontare il Liverpool – che ha spento le speranze del Milan –, mentre la L'articolo

Advertising

forumJuventus : GdS: 'Champions League, oggi da Nyon i sorteggi. La Juventus testa di serie, rischia di pescare il PSG. Orario e do… - Gazzetta_it : Avanti in Champions... per 7 minuti: Milan, la volata scudetto inizia da qui - sportli26181512 : #Media #Notizie Champions, dove si vedranno le sfide di Inter e Juve in tv: La pubblicazione del calendario degli o… - vale7inter : RT @CalcioFinanza: #ChampionsLeague, ottavi di finale: dove si vedranno le sfide di #Inter e #Juve in tv - CalcioFinanza : #ChampionsLeague, ottavi di finale: dove si vedranno le sfide di #Inter e #Juve in tv -