Caso Suarez, la Procura ha disposto l’archiviazione del procedimento (Di martedì 14 dicembre 2021) Secondo il provvedimento della Procura ‘’non sono emersi elementi sufficienti per ritenere provate condotte illecite rilevanti nell’ambito dell’ordinamento federale sportivo di dirigenti o comunque tesserati’ Leggi su itasportpress (Di martedì 14 dicembre 2021) Secondo il provvedimento della‘’non sono emersi elementi sufficienti per ritenere provate condotte illecite rilevanti nell’ambito dell’ordinamento federale sportivo di dirigenti o comunque tesserati’

Advertising

pisto_gol : Come mai il presidente FIGC Gravina anticipa alla stampa l’esito del caso-Suarez, tuttora al vaglio della Procura F… - Gazzetta_it : Gravina a tutto campo: “Da Report accuse fondate su dati falsi. Il caso Suarez verso l’archiviazione” - Pietro1621 : @pisto_gol Sig. Pistocchi in tutto questo c'è di mezzo la Juventus, come per il caso Suarez andrà a finire tutto a tarallucci e vino. - maurizio_lic : @RafAuriemma Raffaele, secondo me non succederà niente neanche adesso come per il caso Suarez, comunque quello che… - GiuliB84 : @EdoardoMecca1 Cosa intendi Edoardo ?????la superlega? Le plusvalenze fittizie? Il caso Suarez o calciopoli? -