Bio a sfondo sessuale | hackerato il profilo Instagram di Miss Napoli

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 13 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– E’ una corsa ad ostacoli quella di Zeudi di Palma, la ventenne di Scampia incoronatae ora in corsa per il titolo diItalia. Su, infatti, in queste ore, è stata vittima di un furto di identità che ha già provveduto a denunciare alla polizia postale. Un episodio particolarmente sgradevole perchè proprio in questi giorni Zeudi gareggia per il concorso di bellezza più importante d’Italia. Ma soprattutto perchè l’hackeraggio che ha subito è a. Nel falso, infatti, oltre a 6 foto, compare una bio che rimanda a un sito hot. Un colpo basso che Zeudi, in ogni caso, saprà parare: la ventenne di Scampia, molto conosciuta nel quartiere perchè impegnata in una attività ...