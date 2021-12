Barcellona | Xavi | “Napoli fortissimo | vi svelo la reazione al sorteggio”

(Di lunedì 13 dicembre 2021) Ilnon è felice di aver incontrato ilai sedicesimi di finale di Europa League. Ilnon ha fatto sorridere gli addetti ai lavori che avrebbero preferito pescare una squadra più abbordabile rispetto al. Lo stessoHernandez, allenatore dei blaugrana, è preoccupato per l’incontro ad altissima quota.preoccupato dalIn conferenza stampa, alla vigilia di-Boca Juniors, gara amichevole per la Copa Maradona,ha parlato deldi Europa League e della sfida al. “È stato unmolto complicato: non ci è andata bene. Il ...

L'allenatore delha commentato la sfida di Europa League con il Napoli durante la conferenza stampa della Maradona Cup. "È difficile. È un sorteggio complicato. Non ci ha avvantaggiato: è uno dei più ...... partita amichevole calcioHernandez L'allenatore delnon è contento di dover affrontare il Napoli negli spareggi per accedere agli ottavi di finale di Europa League . Lo ha ...Xavi Hernandez, allenatore del Barcellona, ha commentato il sorteggio di Europa League nel corso della conferenza stampa alla vigilia della Maradona Cup: ...Napoli e Barcellona si affronteranno per i sedicesimi di Europa League il prossimo febbraio - come deciso dall'urna di Nyon questo pomeriggio -, un sorteggio che non va giù al ...