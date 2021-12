Variante Omicron, casi raddoppiati in Gran Bretagna: 1.239 in 24 ore (Di domenica 12 dicembre 2021) In Gran Bretagna sono stati registrati nelle ultime 24 ore 1.239 casi di Variante Omicron del coronavirus: è l'aumento giornaliero più alto che vede raddoppiare i numeri del giorno prima (quando erano ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 12 dicembre 2021) Insono stati registrati nelle ultime 24 ore 1.239didel coronavirus: è l'aumento giornaliero più alto che vede raddoppiare i numeri del giorno prima (quando erano ...

