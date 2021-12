Sicilia, esplosione a Ravanusa: almeno 4 vittime e 5 dispersi (Di domenica 12 dicembre 2021) Tragedia in Sicilia a Ravanusa, nell’Agrigentino. Nella sera dell’11 dicembre una forte perdita di gas nella rete di metano ha provocato un’esplosione molto violenta che ha determinato il crollo di almeno 7 palazzine. Due donne sono estratte vive dalle macerie, Giuseppa Montana e Rosa Carmina, mentre un uomo e tre donne sono morte. Sono ancora 5 le persone disperse, tra cui una giovane incinta che avrebbe dovuto partorire mercoledì 15 dicembre. esplosione fortissima I vigili del fuoco scavano da ore con le mani. Evitano di usare mezzi meccanici nella speranza che qualcun altro sia ancora vivo. Quattro le palazzine crollate e 3 sventrate, un’area di 10mila metri quadrati investita da una deflagrazione fortissima. Così Salvatore Cocina, direttore della Protezione Civile regionale, descrive i danni ... Leggi su velvetmag (Di domenica 12 dicembre 2021) Tragedia in, nell’Agrigentino. Nella sera dell’11 dicembre una forte perdita di gas nella rete di metano ha provocato un’molto violenta che ha determinato il crollo di7 palazzine. Due donne sono estratte vive dalle macerie, Giuseppa Montana e Rosa Carmina, mentre un uomo e tre donne sono morte. Sono ancora 5 le persone disperse, tra cui una giovane incinta che avrebbe dovuto partorire mercoledì 15 dicembre.fortissima I vigili del fuoco scavano da ore con le mani. Evitano di usare mezzi meccanici nella speranza che qualcun altro sia ancora vivo. Quattro le palazzine crollate e 3 sventrate, un’area di 10mila metri quadrati investita da una deflagrazione fortissima. Così Salvatore Cocina, direttore della Protezione Civile regionale, descrive i danni ...

Advertising

Agenzia_Ansa : È salito a tre il numero delle vittime nell'esplosione avvenuta a Ravanusa. Ci sarebbero ancora sei dispersi. #ANSA - MediasetTgcom24 : Esplosione Ravanusa, sale a due il bilancio delle vittime: 7 dispersi #ravanusa - MediasetTgcom24 : Esplosione Ravanusa, il sindaco: non ci sono bambini tra i dispersi #Ravanusa - TgrRai : ?? Sono tre, al momento, i corpi senza vita estratti dalle macerie a Ravanusa dopo l'esplosione che ha provocato il… - kulturjam : L'esplosione a Ravanusa, un piccolo centro in provincia di Agrigento, è avvenuta ieri sera per una fuga di gas. Si… -