Sassuolo-Lazio, diretta 0-0: Dionisi con Scamacca, Raspadori e Berardi. Sarri si affida ad Akpa-Akpro e Basic (Di domenica 12 dicembre 2021) Senza mezzo centrocampo, la Lazio di Maurizio Sarri affronta in trasferta il Sassuolo in una sfida assai insidiosa. Il tecnico biancoceleste non potrà contare né su Milinkovic,... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 12 dicembre 2021) Senza mezzo centrocampo, ladi Maurizioaffronta in trasferta ilin una sfida assai insidiosa. Il tecnico biancoceleste non potrà contare né su Milinkovic,...

Advertising

boxinglive0 : Napoli vs Empoli Live Sassuolo vs Lazio Live Stream??Live:: - trystop2 : ????Sassuolo v Lazio @311.68 Scamacca - To Score Berardi - Assist Scamacca - 2+ SOT Berardi - 1+ SOT Berardi - 3+ SH… - sportli26181512 : Lazio, Sarri: 'Obiettivo Champions? No, prima bisogna essere al top': Il tecnico biancoceleste, poco prima del matc… - palpitesfutbol : BOLA ROLANDO! Sassuolo [0] x [0] Lazio Campeonato Italiano 1ª - 2021/2022 17ª Rodada 1 minuto(s) Mapei Stadium, R… - arlida_official : Sassuolo vs Lazio | Serie A TIM Live stream Live link Game ??? -