Reclamo Mercedes, Wolff in Direzione Gara: ecco perché (Di domenica 12 dicembre 2021) Non sembra ancora finito il GP di Abu Dhabi, con la Mercedes che ha fatto un Reclamo. Il successo di Max Verstappen non è andato giù al boss della scuderia tedesca, che quindi si è fiondata in Direzione Gara. Ciò che viene contestato da Wolff è una condotta scorretta avvenuta al momento dell’ingresso della Safety Car a qualche giro dal termine della Gara. Sostiene infatti che non tutte le macchine si siano sdoppiate, con un’irregolarità al momento della partenza. Verstappen ed Hamilton sono stati convocati dai commissari della FIA. Seguono aggiornamenti. Francesco Ricapito Seguici su Metropolitan Magazine LEGGI TUTTI GLI ARTICOLI DELL’AUTORE credit foto – pagina Facebook Mercedes-AMG Petronas Formula One Team L'articolo proviene da Metropolitan Magazine. Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 12 dicembre 2021) Non sembra ancora finito il GP di Abu Dhabi, con lache ha fatto un. Il successo di Max Verstappen non è andato giù al boss della scuderia tedesca, che quindi si è fiondata in. Ciò che viene contestato daè una condotta scorretta avvenuta al momento dell’ingresso della Safety Car a qualche giro dal termine della. Sostiene infatti che non tutte le macchine si siano sdoppiate, con un’irregolarità al momento della partenza. Verstappen ed Hamilton sono stati convocati dai commissari della FIA. Seguono aggiornamenti. Francesco Ricapito Seguici su Metropolitan Magazine LEGGI TUTTI GLI ARTICOLI DELL’AUTORE credit foto – pagina Facebook-AMG Petronas Formula One Team L'articolo proviene da Metropolitan Magazine.

