Progetto Rotary Food Box | cibo e lavoro per 100 famiglie colpite dalla pandemia

(Di domenica 12 dicembre 2021) Bergamo. Un aiuto concreto a 100nella salute e nella perdita del: è il risultato straordinario diBox, unideato dalClub Bergamo Sud con la collaborazione del Comune di Bergamo, di importanti istituzioni (Confartigianato e Confindustria, Confcooperative e Aspan Bergamo) e di 39 aziende. Una box di prodotti alimentari di prima qualità distribuita adal Covid a livello economico o sanitario per sei mesi dell’anno più duro dell’emergenza mondiale. La prima edizione diBox ha raggiunto dei grandi risultati grazie alla generosità di molti che hanno voluto donare per un valore ...

RondaniniSalumi : Anche quest’anno #RondaniniSalumi ha aderito al progetto “#RotaryFoodBox”, l’iniziativa #benefica promossa dal Rota… - riviera24 : “Un Seme Dopo di Noi”, il Rotary Club sostiene il progetto di Anffas Imperia - Riviera24 - rivieraoggi : Progetto Global Grant. Il Rotary Club di San Benedetto realizza un pozzo in Kenya: “Qui la vita è cambiata” -

Ultime Notizie dalla rete : Progetto Rotary

BergamoNews.it

...voluto ringraziare i Presidenti dei treClub del territorio Mauro Picchi (RC Siena), Lorenzo Gaeta (RC Siena Est) e Francesco La Commare (RC Montaperti) per aver reso possibile questo...IlClub Rimini Riviera sta infatti concludendo l'iter che condurrà alla donazione di un ... Dopo la presentazione del, avvenuta in Caritas nel luglio scorso, il concerto d'organo di ...lnsieme a lui il generale Amedeo Sperotto. Sabato prossimo 18 dicembre con inizio alle ore 11 al Teatro Ruzante in Riviera dei Ponti Romani, a Padova, con ingresso gratuito ...Dalla cura del cibo alla formazione professionale per agevolare la ricerca di un lavoro. La seconda edizione della Rotary Food Box aggiunge un ingrediente fondamentale al pacco do ...