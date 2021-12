Povia positivo al Covid, deve rinunciare a una manifestazione No Green pass (Di domenica 12 dicembre 2021) E' sempre stato critico sulla reale portata della pandemia, ha sempre contestato i vaccini ed è diventato una delle voci del movimento No Green pass. Ora Povia è risultato positivo al Covid . Il ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 12 dicembre 2021) E' sempre stato critico sulla reale portata della pandemia, ha sempre contestato i vaccini ed è diventato una delle voci del movimento No. Oraè risultatoal. Il ...

Advertising

fanpage : Povia era atteso a una manifestazione #NoGreenPass ma non si è presentato: è positivo al Covid - FranAltomare : #Povia positivo al Covid non potrà partecipare alla manifestazione #NoGreenPass prevista per oggi. Ma da guarito av… - Corriere : Povia «positivo al Covid». E non può partecipare alla manifestazione No Green Pass - mazavaaa : RT @figliocomunista: La cosa divertente di Povia positivo al covid, che è contro il green pass, è che adesso avrà il green pass - ovettodepresso : RT @PercheCazzo: #Povia Perché il povero “cantante” novax è risultato positivo al covid (sintomatico), ed ha dovuto rinunciare alla sua tan… -