Manuel Bortuzzo pazzo di Lulù: “Quando usciamo da qui sei mia” (Di domenica 12 dicembre 2021) Manuel Bortuzzo sembra essere totalmente invaghito della giovane Lulù Selassie Uno dei rapporti più turbolenti che abbiamo visto in questa L'articolo proviene da Tutto sul Gossip. Leggi su tuttosulgossip (Di domenica 12 dicembre 2021)sembra essere totalmente invaghito della giovaneSelassie Uno dei rapporti più turbolenti che abbiamo visto in questa L'articolo proviene da Tutto sul Gossip.

Advertising

MaraDel33526558 : RT @Novella_2000: Manuel è completamente un’altra persona con Lulù: “Voglio darti tutti i baci che non ti ho dato” (VIDEO) #gfvip https://t… - Novella_2000 : Manuel è completamente un’altra persona con Lulù: “Voglio darti tutti i baci che non ti ho dato” (VIDEO) #gfvip - IsaeChia : #GfVip 6, Manuel Bortuzzo spiazza Lulù Selassié: “Appena esci ti sequestro, sei mia!” Il nuotatore era andato in c… - RealGossipland : Manuel Bortuzzo si dichiara a Lulù:'Sei mia'. TUTTI I DETTAGLI QUI - zazoomblog : Tra Lulù Selassiè e Manuel esplode l’amore. Bortuzzo commenta: “Appena esci ti sequestro” - #Selassiè #Manuel… -