Il Napoli crolla ancora e dejavu Spalletti, Lazio di Sarri disastrosa in trasferta: Empoli e Sassuolo da applausi

Pomeriggio di sorprese in Serie A con il crollo delle due squadre stanche dalle fatiche di Europa League, ma probabilmente non in un momento entusiasmante della loro stagione. Dopo la partenza sprint, il Napoli di Spalletti si è smarrito e se la sconfitta interna contro l'Atalanta era un piccolo indizio anche in virtù della forza dell'avversaria, alla seconda di fila in casa arriva il secondo ko, stavolta però con l'Empoli neopromossa che gioca un gran calcio ed è praticamente salva al girone d'andata. Una volta persi Osimhen e Koulibaly per infortunio, la forza degli azzurri sembra essersi improvvisamente attenuata e non c'è stato il giusto assestamento: sembra di rivedere la squadra di Gattuso, sprecona fino all'inverosimile, con troppi tocchi corti e fragile dietro nei momenti clou. L'Empoli si difende con ordine e ...

