GP Abu Dhabi, Formula 1: forfait di un pilota, cambia la griglia di partenza (Di domenica 12 dicembre 2021) È tutto pronto per l'ultimo atto di questa stagione motoristica della Formula Uno, con il Gran Premio finale degli Emirati Arabi che calamiterà le attenzioni di tutti gli appassionati delle quattro ruote con la lotta al titolo. Il GP Abu Dhabi, però, perde uno dei piloti in pista. La causa? Il Coronavirus. Nikita Mazepin dell'Haas, infatti, è risultato positivo al tampone in grado di rilevare la presenza del Covid-19 nell'organismo umano. Dovrà alzare bandiera bianca. GP Abu Dhabi: Nikita Mazepin ha il Coronavirus È stata la stessa scuderia statunitense a diramare il comunicato ufficiale: Nikita Mazepin, uno dei corridori del team biancorosso, è risultato essere positivo all'infezione virale portata dal virus del Covid-19. Una situazione che, ovviamente, non permetterà al pilota russo (confermato anche nella ...

Ultime Notizie dalla rete : Abu Dhabi F1 - Gran Premio di Abu Dhabi 2021: la gara in DIRETTA (live e Carissimi amici di F1GrandPrix, buongiorno e benvenuti alla diretta del Gran Premio di Abu Dhabi, ultimo appuntamento della stagione 2021 del mondiale di Formula 1! Siamo arrivati alla resa dei conti: oggi sapremo chi sarà il nuovo campione del mondo! Max Verstappen e Lewis Hamilton ...

Gp Abu Dhabi: Mazepin positivo al Covid, salterà la gara Nikita Mazepin non parteciperà questo pomeriggio al Gp di Abu Dhabi, ultima prova del Mondiale di Formula 1 in programma sul circuito di Yas Marina: il pilota russo è infatti risultato positivo al Covid . Ad annunciarlo il suo team, la Haas, spiegando che "...

Emirati Arabi, tra Formula 1 e nuoto Abu Dhabi capitale dello sport mondiale Il Sole 24 ORE F1 Abu Dhabi LIVE: alle 14 la gara che decide il Mondiale tra Verstappen e Hamilton Minuto per minuto la giornata più importante della stagione F1 2021: Verstappen e Hamilton a pari punti con l’ultima corsa da disputare. Il russo della Haas ha il Covid: sta bene, è asintomatico ma de ...

F1 | Gran Premio di Abu Dhabi: la gara in DIRETTA (live e foto) Carissimi amici di F1GrandPrix, buongiorno e benvenuti alla diretta del Gran Premio di Abu Dhabi, ultimo appuntamento della stagione 2021 del mondiale di Formula 1! Siamo arrivati alla resa dei conti: ...

