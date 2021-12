Enrico Varriale, un'altra sconcertante denuncia: "Puzza d'aceto". Non solo molestie a una donna: dettagli pesantissimi (Di domenica 12 dicembre 2021) Nuove gravissime accuse contro Enrico Varriale, ex vicedirettore di Raisport e conduttore di 90° minuto. La seconda donna che lo ha denunciato di aggressione ha riferito agli inquirenti romani dettagli pesanti su quanto accaduto mercoledì sera nell'appartamento del giornalista in zona Ponte Milvio. La versione di Varriale (si è definito vittima "di una folle gelosia", che avrebbe indotto la donna a distruggergli casa) è stata smentita dalla donna: "Se mi denunci ti ammazzo", le avrebbe detto il volto noto Rai. L'"innesco" dell'aggressione il fatto di aver trovato Varriale con un'altra donna. L'uomo, questa la versione dell'accusatrice, l'avrebbe quindi sbattuta contro la porta dopo che una ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 12 dicembre 2021) Nuove gravissime accuse contro, ex vicedirettore di Raisport e conduttore di 90° minuto. La secondache lo hato di aggressione ha riferito agli inquirenti romanipesanti su quanto accaduto mercoledì sera nell'appartamento del giornalista in zona Ponte Milvio. La versione di(si è definito vittima "di una folle gelosia", che avrebbe indotto laa distruggergli casa) è stata smentita dalla: "Se mi denunci ti ammazzo", le avrebbe detto il volto noto Rai. L'"innesco" dell'aggressione il fatto di aver trovatocon un'. L'uomo, questa la versione dell'accusatrice, l'avrebbe quindi sbattuta contro la porta dopo che una ...

Advertising

Affaritaliani : Enrico Varriale, nuove accuse: 'Presa a schiaffi e sequestrata in casa' - repubblica : Enrico Varriale ci ricasca. Un'altra donna lo accusa: 'Mi ha picchiato' [di Valentina Lupia, Andrea Ossino] - Gianfranco_juve : Nuovi guai per l'ex direttore RaiSport, l'antijuventino Enrico Varriale. Rinviato a processo per stalking nei confr… - priange : RT @Affaritaliani: Enrico Varriale, nuove accuse: 'Presa a schiaffi e sequestrata in casa' - GrifoRampante : Enrico Varriale, un'altra donna lo accusa di violenze. Lui: 'Io vittima di folle gelosia' -