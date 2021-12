VIDEO Venezia-Juventus: Allegri sceglie Dybala. La probabile formazione bianconera (Di sabato 11 dicembre 2021) Lo spagnolo torna a guidare l'attacco dal 1', supportato da Cuadrado, Dybala e Bernardeschi. Dietro spazio a De Sciglio. La probabile formazione bianconera contro il Venezia Leggi su mediagol (Di sabato 11 dicembre 2021) Lo spagnolo torna a guidare l'attacco dal 1', supportato da Cuadrado,e Bernardeschi. Dietro spazio a De Sciglio. Lacontro il

Advertising

juventusfc : Termina la conferenza stampa del Mister. Il video completo è qui: - Roma : ?? #NataleaRoma Regaliamoci una città sostenibile Ieri è stato acceso l'albero in piazza Venezia ed è stato present… - 13costasimone : RT @nickkwolff: Max Allegri parla del campo di Venezia a 0.5x - AriannaAmbrosi0 : RT @confundustria: A #Venezia i cantanti del Coro della Fenice si sono finti vaccinandi e a sorpresa hanno cantato il loro grazie ai sanita… - ItalianAirForce : RT @Radio1Rai: Freddo, pioggia e vento. #AllertaArancione nelle Marche in tilt per la neve; Venezia si prepara all'acqua alta. Previste tem… -