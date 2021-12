Venezia Juventus 0-1 LIVE | Morata trova la zampata

(Di sabato 11 dicembre 2021) Allo stadio Penzo, il match valido per la 17ª giornata di Serie A 2021/2022 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Penzo,si affrontano nel match valido per la 17ª giornata della Serie A 2021/22 CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-1 MOVIOLA 1? Calcio d’inizio – Comincia il match 5? Fase di studio – Cercano di prendere le misure le due squadre 6? Uscita Romero – Punizione di Cuadrado in area, respinta dal portiere del. Poi De Ligt non riesce a rimettere dentro 8? Tiro Dybala – Prima conclusione della partita. Improvvisa, di controbalzo dal limite. Facile per Romero 10? Tiro Cuadrado – Sbaglia Ampadu che regala il pallone al colombiano al limite. ...

juventusfc : Inizia la conferenza stampa di Mister Allegri! Seguitela LIVE su @JuventusTv ? - JuventusTV : Vi aspettiamo! Viviamo insieme l'avvicinamento a #VeneziaJuve ???? ?? - juventusfc : Termina la conferenza stampa del Mister. Il video completo è qui: - radiobrasil940 : Campeonato Italiano Intervalo, Venezia(16º) 0 x 1 Juventus(6º), gol de Morata - oriolo_d : Il primo tempo tra @VeneziaFC_IT-@juventusfc termina 0-1. La scelta di #Allegri di alzare il baricentro della sua… -

Dura solo 10 la partita di Dybala contro il. L'attaccante dellacostretto a uscire per infortunio Tegola per la, 10 minuti dopo il fischio d'inizio del match contro il. Paulo Dybala è stato costretto ad ...... moviola e cronaca live Allo stadio Penzo,si affrontano nel match valido per la 17ª giornata della Serie A 2021/22 CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0 -...39' - Ancora Crnigoj! L'angolo viene ribattuto al limite dell'area e il centrocampista del Venezia ci prova ancora con il destro. Palla alta. 38' - Contropiede del Venezia ...Non la migliore annata dal punto di vista fisico per Paulo Dybala. L’argentino è stato costretto a lasciare Venezia-Juve dopo 12’ per un fastidio al ginocchio destro ed è stato rimpiazzato da Kaio Jor ...