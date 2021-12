UFFICIALE | l’ex Porto e Siviglia lascia il calcio giocato

Leggi su rompipallone

(Di sabato 11 dicembre 2021) Luis Fabianoufficialmente il. Il classe 1980 era senza squadra dal 2018, la sua ultima esperienza l’ha vissuta in Brasile con il Vasco da Gama. Luis Fabiano Famoso con il soprannome di “O Fabuloso” in carriera ha vestito maglie importanti come quelle di San Paolo,. Con gli andalusi ha vinto diversi titoli sia in Spagna che a livello europeo, mentre ingallo ha conquistato la Coppa Intercontinentale. Nel 2004 si è laureato campione del Sudamerica con il suo Brasile. Con la nazionale può vantare 45 apparizioni nelle quali ha messo a segno ben 28 gol.