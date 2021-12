Superenalotto | fanno festa in 4 | il Superstar fa scattare la festa di Natale

(Di sabato 11 dicembre 2021) A farnel concorso deldell’11 dicembre sono stati tantissimi giocatori che hanno incassato cifre importanti. I dettagliin 4 nel concorso dell’11 dicembre del, che ha fatto registrare tantissimi premi in tutta Italia anche in assenza del sei. All’appello sono mancati anche i 5+1, che come nei concorsi precedenti L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

sararigby7 : RT @Cuspetta: @sararigby7 Altro che yacht e vincite al superenalotto, sono queste minuzie che fanno bella la vita. Solo che lo capisci da v… - Cuspetta : @sararigby7 Altro che yacht e vincite al superenalotto, sono queste minuzie che fanno bella la vita. Solo che lo capisci da vecchio. -

Ultime Notizie dalla rete : Superenalotto fanno

Consumatore.com

... I NUMERI VINCENTI DELLE ESTRAZIONI DI OGGI Dopo aver analizzato l'estrazione del" ... Ci saranno nuovi vincitori? Le cifre in ballogola a tutti e di certo le dita incrociate sono ...Lotto e, numeri vincenti/ Estrazioni e 10eLotto: oggi 2 dicembre 2021 Oltre all'... di rette, curve, spirali e arabeschi che, imponendo alle forme un ritmo e una cadenza, ce le...Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto: numeri vincenti 7 dicembre del concorso Sisal n. 146/2021. Ultime notizie e vincite di S. Ambrogio, le quote ...Mai come in questi frenetici giorni nei quali si avvicina sempre di più l’appuntamento decisivo per la corsa al Colle il Palazzo assomiglia ad una torre di Babele. “Con Draghi al Colle si va subito a ...