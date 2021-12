Spalletti scherza in diretta: “Ecco quando smetterò” (Di sabato 11 dicembre 2021) Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli alla vigilia della partita di campionato contro l’Empoli. Tra i vari temi affrontati, anche quello relativo alle 500 partite da allenatore in Serie A per il tecnico di Certaldo. Di seguito quanto evidenziato: FOTO: Imago – Spalletti Napoli Spalletti: “Ecco quando smetterò” “500 panchine in Serie A? Pensavo fossero di più visto che in vita mia sono stato più sul campo che a casa. Ma io punto alla panchina numero mille; finché non ci arriverò non smetto”. Leggi su spazionapoli (Di sabato 11 dicembre 2021) Luciano, allenatore del Napoli, ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli alla vigilia della partita di campionato contro l’Empoli. Tra i vari temi affrontati, anche quello relativo alle 500 partite da allenatore in Serie A per il tecnico di Certaldo. Di seguito quanto evidenziato: FOTO: Imago –Napoli: “” “500 panchine in Serie A? Pensavo fossero di più visto che in vita mia sono stato più sul campo che a casa. Ma io punto alla panchina numero mille; finché non ci arriverò non smetto”.

