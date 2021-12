Prezzi carburanti, c’è una buona notizia: ma non durerà molto (Di sabato 11 dicembre 2021) Si registra una lieve flessione sui Prezzi dei carburanti in queste ore. Una buona notizia che pare però desinata a durare poco. Ecco perché Piccoli segnali positivi dai Prezzi dei carburanti, che nelle ultime settimane hanno fatto intravedere qualche lieve miglioramento. Sono stati mesi molto duri gli ultimi, soprattutto quelli dall’estate ad oggi, con rincari L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di sabato 11 dicembre 2021) Si registra una lieve flessione suideiin queste ore. Unache pare però desinata a durare poco. Ecco perché Piccoli segnali positivi daidei, che nelle ultime settimane hanno fatto intravedere qualche lieve miglioramento. Sono stati mesiduri gli ultimi, soprattutto quelli dall’estate ad oggi, con rincari L'articolo proviene da Consumatore.com.

libellula58 : RT @SLN_Magazine: Carburanti, in calo i prezzi praticati - SLN_Magazine : Carburanti, in calo i prezzi praticati - MicGovernatori : @ilFrancoTirator @CarloStagnaro @gavinjones10 Però Antonio un conto è una nicchia in settore di lusso, un conto è p… - CorriereUmbria : L'Unione consumatori stila la top ten degli aumenti: prezzi alle stelle per carburanti ed energia elettrica #umbria… - Lucidaentropia : @sole24ore Le multinazionali non pagano tasse, gli sbarchi e stupri fluiscono incontrollati, la criminalità, le maf… -