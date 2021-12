Osimhen in campo con la maschera: “Pronta in due giorni” (Di sabato 11 dicembre 2021) Victor Osimhen in campo con la maschera protettiva, il nigeriano può rientrare in campo ma con una protezione per lo zigomo. Osimhen esce fuori da una operazione chirurgica complicata. Oltre 4 ore di intervento per l’attaccante del Napoli che però ha già ripreso a correre a Castel Volturno. Per applicare la maschera protettiva d Osimhen bisognerà attendere ancora qualche giorno, dato che il viso del calciatore è ancora gonfio. Decisivo sarà il parare del professor Gianpaolo Tartaro, chirurgo che ha operato Osimhen. Quando arriverà il via libera dall’equipe medica allora si potrà procedere a raccogliere i dati per realizzare la maschera di protezione. Ci sarà bisogno di esami strumentali per capire al meglio dove dovrà poggiare la ... Leggi su napolipiu (Di sabato 11 dicembre 2021) Victorincon laprotettiva, il nigeriano può rientrare inma con una protezione per lo zigomo.esce fuori da una operazione chirurgica complicata. Oltre 4 ore di intervento per l’attaccante del Napoli che però ha già ripreso a correre a Castel Volturno. Per applicare laprotettiva dbisognerà attendere ancora qualche giorno, dato che il viso del calciatore è ancora gonfio. Decisivo sarà il parare del professor Gianpaolo Tartaro, chirurgo che ha operato. Quando arriverà il via libera dall’equipe medica allora si potrà procedere a raccogliere i dati per realizzare ladi protezione. Ci sarà bisogno di esami strumentali per capire al meglio dove dovrà poggiare la ...

