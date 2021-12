Luperto: «Non dimenticherò mai l’esordio in Champions coi complimenti di Ancelotti» (Di sabato 11 dicembre 2021) «Una fotografia per raccontare la mia esperienza al Napoli? l’esordio in Champions contro il Salisburgo. Ricordo scambio di battute simpatico con Haaland e i complimenti di Ancelotti che era il nostro allenatore. Per me fu una partita indimenticabile». Sebastiano Luperto, ex difensore del Napoli, attualmente all’Empoli, ha rilasciato una lunga intervista al Mattino proprio alla vigilia della sfida al suo passato. «Koulibaly? Prima di essere un difensore incredibile è una persona eccezionale. Giocare accanto a lui è stato un onore, oltre che un grande stimolo. Ti fa migliorare tanto ed è un vero leader in campo. È uno che si fa sentire e può solo fare bene averlo accanto» Luperto è rimasto legatissimo al Napoli. Si sente tutti i giorni con Meret – così dichiara – ma non solo. «Una ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 11 dicembre 2021) «Una fotografia per raccontare la mia esperienza al Napoli?incontro il Salisburgo. Ricordo scambio di battute simpatico con Haaland e idiche era il nostro allenatore. Per me fu una partita indimenticabile». Sebastiano, ex difensore del Napoli, attualmente all’Empoli, ha rilasciato una lunga intervista al Mattino proprio alla vigilia della sfida al suo passato. «Koulibaly? Prima di essere un difensore incredibile è una persona eccezionale. Giocare accanto a lui è stato un onore, oltre che un grande stimolo. Ti fa migliorare tanto ed è un vero leader in campo. È uno che si fa sentire e può solo fare bene averlo accanto»è rimasto legatissimo al Napoli. Si sente tutti i giorni con Meret – così dichiara – ma non solo. «Una ...

