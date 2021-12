La settimana di Gastronomika

Leggi su linkiesta

(Di sabato 11 dicembre 2021) ALLA CARTA Uno dei punti cruciali emersi dalla COP26 è quello relativo alla deforestazione, una pratica che in futuro sarà sempre più diffusa a causa dell’aumento della popolazione mondiale. Se cambiamo però il modo di produrre il cibo che mangiamo, possiamo fare la differenza . Come? Facendo la spesa in modo sostenibile, coltivando senza sprechi e ripensando gli spazi lavorativi in ottica di indoor farming. PIATTO DEL GIORNO Un pasto particolarmente apprezzato, in un locale che si distingue da sempre per accoglienza, bontà e bellezza ridondante e ricca, ci ha portati a una riflessione su che cosa desideriamo davvero quando usciamo per mangiare. E chi ci racconta i ristoranti dove provare queste emozioni? Quando è successo che nel mondo della gastronomia, alla figura del critico gastronomico si sono affiancate quelle di bloggers e influencer più o meno legati al cibo? Abbiamo provato ...