Juventus | Arthur ai saluti | l’ha rivelato il suo agente!

Leggi su rompipallone

(Di sabato 11 dicembre 2021) Trae lail rapporto non è mai decollato. A causa di infortuni e prestazioni poco convincenti, il calciatore non è più al centro del progetto e Allegri ne fa spesso a meno, ritenuto poco adatto al tipo di calcio che ha in testa il tecnico toscano in questo momento.Il suo agente ha rilasciato alcune dichiarazioni a Tuttosport riguardo l’impiego del suo calciatore: “Tenere un calciatore del suo livello in panchina è imbarazzante. Potrebbe lasciare laa gennaio. Le sue doti non sono l’ideale per l’idea calcio di Allegri. Ha bisogno di giocare per non perdere la Nazionale brasiliana. Ci sono interessi dalla Liga e Premier League”. Lasta lavorando per vendere ...