‘Intelletto d’amore – Dante e le donne’ con Lella Costa al Teatro Duse di Bologna

Leggi su velvetmag

(Di sabato 11 dicembre 2021) Intellettoe le donne è il titolo del nuovo spettacolo cheporterà in scena, mercoledì 15 dicembre alle ore 21, aldi. Si tratta di un monologo scritto in collaborazione con Gabriele Vacis. Al centro della scena ruotano quattro figure femminili molto diverse tra loro, ma tutte accomunate dal legame con il Sommo Poeta.porta in scenaaldiLa Divina Commedia presenta pochi, ma essenziali personaggi femminili. Lo stessodecide di farsi accompagnare nel suo viaggio nel Paradiso da Beatrice. Una scelta che il regista dello spettacolo Intelletto ...