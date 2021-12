Highlights e gol Venezia-Juventus 1-1: Serie A 2021/2022 (VIDEO) (Di sabato 11 dicembre 2021) Il VIDEO dei gol e degli Highlights di Venezia-Juventus, match valevole per la diciassettesima giornata del campionato di Serie A 2021/2022. Al Penzo i ragazzi di Massimiliano Allegri riescono a sbloccare la partita nel corso del primo tempo grazie alla zampata vincente di Alvaro Morata che trasforma alla perfezione il cross di Pellegrini dalla sinistra. Ma nella ripresa la partita cambia, i padroni di casa prendono coraggio e trovano la rete del pareggio grazie al tiro vincente di Aramu. Poi occasioni da una parte e dall’altra con Romero protagonista su un tiro a botta sicura di Bernardeschi. LE PAGELLE E I VOTI SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 11 dicembre 2021) Ildei gol e deglidi, match valevole per la diciassettesima giornata del campionato di. Al Penzo i ragazzi di Massimiliano Allegri riescono a sbloccare la partita nel corso del primo tempo grazie alla zampata vincente di Alvaro Morata che trasforma alla perfezione il cross di Pellegrini dalla sinistra. Ma nella ripresa la partita cambia, i padroni di casa prendono coraggio e trovano la rete del pareggio grazie al tiro vincente di Aramu. Poi occasioni da una parte e dall’altra con Romero protagonista su un tiro a botta sicura di Bernardeschi. LE PAGELLE E I VOTI SportFace.

