“Fatemi andare via!”. GF Vip, Alex Belli fuori di sé. Prova a sfondare la porta rossa e urla (Di sabato 11 dicembre 2021) Momento di grande tensione al ‘GF Vip 6’ con Alex Belli protagonista di un brutto gesto. Il concorrente è apparso molto arrabbiato per un episodio che lo ha riguardato direttamente e si è subito verificato il caos. Infatti, l’attore ha Provato letteralmente a sfondare la porta rossa del reality show per abbandonare la trasmissione. E immediatamente gli autori del programma hanno bloccato la stessa per evitare che si materializzasse questo intento. E tutti sono rimasti decisamente a bocca aperta. Intanto, nella scorsa puntata Soleil Sorge ha chiarito la sua posizione su Alex Belli e Delia Duran: “Non ha un senso questa roba. Quello che ti dico, rovina lei e rovina te, è proprio brutto lasciatelo dire. E io non voglio minimamente entrare in un ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 11 dicembre 2021) Momento di grande tensione al ‘GF Vip 6’ conprotagonista di un brutto gesto. Il concorrente è apparso molto arrabbiato per un episodio che lo ha riguardato direttamente e si è subito verificato il caos. Infatti, l’attore hato letteralmente aladel reality show per abbandonare la trasmissione. E immediatamente gli autori del programma hanno bloccato la stessa per evitare che si materializzasse questo intento. E tutti sono rimasti decisamente a bocca aperta. Intanto, nella scorsa puntata Soleil Sorge ha chiarito la sua posizione sue Delia Duran: “Non ha un senso questa roba. Quello che ti dico, rovina lei e rovina te, è proprio brutto lasciatelo dire. E io non voglio minimamente entrare in un ...

