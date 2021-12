F1 Gp Abu Dhabi, Verstappen in pole davanti ad Hamilton (Di sabato 11 dicembre 2021) La Red Bull di Max Vestappen conquista la pole position nel Gp di F1 di Abu Dhabi, ultimo della stagione e che determinerà il campione del mondo 2021. L’olandese con il tempo di 1’22?109 ha ottenuto la decima pole position della stagione davanti alla Mercedes di Lewis Hamiton, secondo, e a Lando Norris, su McLaren. Quarta la seconda Red Bull di Sergio Perez, seguito dalla Ferrari di Carlos Sainz, sesta la Mercedes di Valtteri Bottas seguito dall’altra Ferrari di Charles Leclerc. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di sabato 11 dicembre 2021) La Red Bull di Max Vestappen conquista laposition nel Gp di F1 di Abu, ultimo della stagione e che determinerà il campione del mondo 2021. L’olandese con il tempo di 1’22?109 ha ottenuto la decimaposition della stagionealla Mercedes di Lewis Hamiton, secondo, e a Lando Norris, su McLaren. Quarta la seconda Red Bull di Sergio Perez, seguito dalla Ferrari di Carlos Sainz, sesta la Mercedes di Valtteri Bottas seguito dall’altra Ferrari di Charles Leclerc. L'articolo proviene da Italia Sera.

