Donna uccisa a Misterbianco, c'è un indagato per l'omicidio (Di sabato 11 dicembre 2021) C'è un indagato per l'omicidio di Giovanna Cantarero, 27 anni, uccisa ieri sera a Lineri, frazione di Misterbianco con un colpo di pistola poco dopo avere finito il turno di lavoro e il movente sarebbe quello del femminicidio. E' quanto si apprende dalla Procura di Catania che coordina le indagini dei carabinieri. L'uomo, attualmente irreperibile, avrebbe avuto una relazione definita il Mattino di Sicilia.

