Di Maio dal G7 | contro Covid indossiamo la corazza del vaccino

Advertising

Poghos2003 : @guglielmopicchi Quello che dice Di Maio (l'ex amico dei gilet gialli che denunciava il Franco CFA...) è TRADIMENTO… - marcuspascal1 : @SimonTemplar731 @stopconinomi Questo individuo uscito dal cervello di Di Maio e piazzato a fare da cameriere a Spe… - gaxdestination : Ennesimo cane da guardia, targato Di Maio, a custodia del leader Conte. Lo stesso Conte che pare essere il più gett… - Dario17398835 : @Adnkronos Su di maio siamo d'accordo uomo fuori dal contesto politico analfabeta - pino_maio : RT @HoaraBorselli: #Vicenza: Disabile vaccinato dimentica il #greenpass e viene fatto scendere dal bus. No, non può valere tutto. In una s… -

Ultime Notizie dalla rete : Maio dal

Diha sottolineato che "l'Italia è un modello in tutto il mondo e dobbiamo continuare ad andare avanti in questa direzione, anche per rilanciare l'economia e finalmente avere una ripresa solida ...... Goffredo Bettini , dalla nuova corrente de I Riformisti,capo politico dei 5 Stelle Giuseppe ... Anche il ministro degli Esteri Luigi Disembra a favore del maggioritario, non uninominale ma ...(LaPresse) – “Ho incontrato per la prima volta” la ministra degli Esteri tedesca Annalena Baerbock, “abbiamo ribadito che andiamo avanti per un rafforzato dialogo tra Italia e Germania”. Lo ha detto i ...“L’importante iniziativa che abbiamo lanciato a giungo in Italia con la piattaforma globale anti-Daesh per l’Africa ci permetterà di lavorare ancor meglio nella lotta al terrorismo nel continente afri ...