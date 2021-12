Casco tributo a Räikkönen di Antonio Giovinazzi (Di sabato 11 dicembre 2021) Il pilota dell’Alfa Romeo Racing ORLEN, Antonio Giovinazzi, gareggerà nell’ultimo Gran Premio della stagione con un Casco tributo a Räikkönen. Casco tributo a Räikkönen: un omaggio a un compagno Il Casco di Antonio per il fine settimana, da utilizzare in qualifica e in gara, è ispirato a quello indossato da Kimi durante la sua stagione iridata del 2007, e presenta un messaggio di ringraziamento di Antonio a Kimi mentre il duo compie tre anni come compagni di squadra ad Abu Dhabi questo fine settimana. Libere Abu Dhabi: Hamilton vola davanti a Verstappen Cambio di squadra L’Alfa Romeo saluterà i suoi piloti dopo tre anni insieme a una livrea speciale sulle sue vetture C41 durante il Gran ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 11 dicembre 2021) Il pilota dell’Alfa Romeo Racing ORLEN,, gareggerà nell’ultimo Gran Premio della stagione con un: un omaggio a un compagno Ildiper il fine settimana, da utilizzare in qualifica e in gara, è ispirato a quello indossato da Kimi durante la sua stagione iridata del 2007, e presenta un messaggio di ringraziamento dia Kimi mentre il duo compie tre anni come compagni di squadra ad Abu Dhabi questo fine settimana. Libere Abu Dhabi: Hamilton vola davanti a Verstappen Cambio di squadra L’Alfa Romeo saluterà i suoi piloti dopo tre anni insieme a una livrea speciale sulle sue vetture C41 durante il Gran ...

