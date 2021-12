Camerun, Samuel Eto’o nuovo presidente della Federcalcio (Di sabato 11 dicembre 2021) Inizia una nuova carriera politica per Samuel Eto’o, che in queste ore è stato eletto nuovo presidente della Federcalcio del Camerun. L’ex attaccante di Barcellona, Inter e Sampdoria ha infatti battuto la concorrenza del presidente uscente Seydou Mbombo Njoya con 42 voti a 31. Per il quarantenne Eto’o si apre dunque un mandato di quattro anni alla guida della Federcalcio del proprio paese. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 11 dicembre 2021) Inizia una nuova carriera politica per, che in queste ore è stato elettodel. L’ex attaccante di Barcellona, Inter e Sampdoria ha infatti battuto la concorrenza deluscente Seydou Mbombo Njoya con 42 voti a 31. Per il quarantennesi apre dunque un mandato di quattro anni alla guidadel proprio paese. SportFace.

