Ascolti TV | Venerdì 10 dicembre 2021. The Voice Senior (3,6 mln – 18.4%) sopra il GF Vip (2,9 mln – 19.2%). Le Iene (6.2%) meglio di Quarto Grado (5.6%). Bene l’ultima di Crozza (5.4%) (Di sabato 11 dicembre 2021) Antonella Clerici - The Voice Senior Nella serata di ieri, Venerdì 10 dicembre 2021, su Rai1 The Voice Senior dalle 21:40 alle 00:07 ha conquistato 3.630.000 spettatori pari al 18.4% di share. Su Canale5 Grande Fratello Vip dalle 21:48 alle 1:25 ha incollato davanti al video 2.979.000 spettatori con uno share del 19.2% (Night di 8 minuti a 1.461.000 e il 31.3%, Live di 6 minuti a 709.000 e il 17.7%). Su Rai2 The Good Doctor 4 ha interessato 1.153.000 spettatori (4.8%) e The Resident 3 875.000 spettatori (4.4%). Su Italia1 Le Iene presentano: Scandalo nell’Antimafia ha raccolto 1.049.000 spettatori pari al 6.2% (presentazione a 1.092.000 e il 4.6%). Su Rai3 Black Mafia è visto da 414.000 spettatori (1.9%). Su Rete4 Quarto ... Leggi su davidemaggio (Di sabato 11 dicembre 2021) Antonella Clerici - TheNella serata di ieri,10, su Rai1 Thedalle 21:40 alle 00:07 ha conquistato 3.630.000 spettatori pari al 18.4% di share. Su Canale5 Grande Fratello Vip dalle 21:48 alle 1:25 ha incollato davanti al video 2.979.000 spettatori con uno share del 19.2% (Night di 8 minuti a 1.461.000 e il 31.3%, Live di 6 minuti a 709.000 e il 17.7%). Su Rai2 The Good Doctor 4 ha interessato 1.153.000 spettatori (4.8%) e The Resident 3 875.000 spettatori (4.4%). Su Italia1 Lepresentano: Scandalo nell’Antimafia ha raccolto 1.049.000 spettatori pari al 6.2% (presentazione a 1.092.000 e il 4.6%). Su Rai3 Black Mafia è visto da 414.000 spettatori (1.9%). Su Rete4...

