Vaccini, Bergamo: sono sei i centri per le dosi ai bambini (Di venerdì 10 dicembre 2021) Ecco gli hub dedicati alle vaccinazioni per i bambini in Bergamasca: ci sono l’ospedale Papa Giovanni, San Giovanni Bianco, Dalmine e Treviglio, Chiuduno e Clusone. Leggi su ecodibergamo (Di venerdì 10 dicembre 2021) Ecco gli hub dedicati alle vaccinazioni per iin Bergamasca: cil’ospedale Papa Giovanni, San Giovanni Bianco, Dalmine e Treviglio, Chiuduno e Clusone.

