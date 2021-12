Tutte le stagioni sono buone. Ma Zayn le ha terminate (Di venerdì 10 dicembre 2021) Nel wrestling ci sono ruoli da coprire. Non si può essere tutti bravi e belli e di successo. C’è chi ha il fisico e il carisma giusto per stare in alto, c’è chi va bene per fare da jobber e c’è chi cerca di navigare in mare aperto facendo del proprio meglio. Sami Zayn in questi anni ha fatto davvero di tutto, salendo e scendendo dalle card di qualunque show con una nonchalanche che non si nota tanto in tanti suoi colleghi. E lo ha fatto così bene che, nonostante sia stato un wrestler molto apprezzato nelle indies, nessuno ha il coraggio di dire che lo stanno sprecando. Però nell’ultima puntata di Smackdown è come se si fosse tracciata una linea. Tra quello che si poteva fare e quello che non si può più mostrare. Sami esegue con bravura tutto quello che gli dicono di fare, va là fuori a coprire un ruolo anche a costo di rendersi ridicolo (e lo ... Leggi su zonawrestling (Di venerdì 10 dicembre 2021) Nel wrestling ciruoli da coprire. Non si può essere tutti bravi e belli e di successo. C’è chi ha il fisico e il carisma giusto per stare in alto, c’è chi va bene per fare da jobber e c’è chi cerca di navigare in mare aperto facendo del proprio meglio. Samiin questi anni ha fatto davvero di tutto, salendo e scendendo dalle card di qualunque show con una nonchalanche che non si nota tanto in tanti suoi colleghi. E lo ha fatto così bene che, nonostante sia stato un wrestler molto apprezzato nelle indies, nessuno ha il coraggio di dire che lo stanno sprecando. Però nell’ultima puntata di Smackdown è come se si fosse tracciata una linea. Tra quello che si poteva fare e quello che non si può più mostrare. Sami esegue con bravura tutto quello che gli dicono di fare, va là fuori a coprire un ruolo anche a costo di rendersi ridicolo (e lo ...

