Ti ricordi… Mario Been, l'olandese tutto dribbling, talento e fantasia (quando gli andava di giocare) voluto da Anconetani per il suo Pisa (Di venerdì 10 dicembre 2021) Triste ma vero: bimbi che giocano per strada oggi non se ne vedono più. Si va al campetto, dove al posto di imparare a scappare dopo aver rotto un vetro i bimbi imparano la diagonale, il possesso dal basso, la marcatura a zona. Lontana l'era delle toppe comprate dalle mamme quasi in stock, per riparare strappi sui pantaloni rimediati nel tentativo di fermare un gol o un avversario. L'epoca in cui a guardare crocchi di bimbi giocare sull'asfalto si sarebbero visti emulare quello che allora era un "pezzo" tutt'altro che utilizzato: il doppio passo. E vederli nella Pisa di fine anni '80, quei doppi passi misti a capitomboli cari solo ai mercanti di toppe, avrebbe significato udire nelle grida dei bambini anche il nome dell'ispiratore di quei movimenti: Marinus Antonius Been, detto Mario. Già, era l'epoca del mitico e ...

