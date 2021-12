TGA 2021: nuovo trailer e data d’uscita per CrossfireX (Di venerdì 10 dicembre 2021) In occasione dei TGA 2021, abbiamo potuto dare un nuovo sguardo a CrossfireX, per il quale è stata rivelata anche la data d’uscita. Scopriamo tutti i dettagli in questa news Dopo il ben noto trailer dedicato, diffuso durante l’Xbox Games Showcase dello scorso anno, CrossfireX è tornato nuovamente a mostrarsi in occasione dei TGA 2021, con tanto di data d’uscita. Il titolo era riuscito a catturare l’interesse della community, grazie anche ad un’inedita componente single player. Ora il nuovo sparatutto di Smilegate e Remedy Entertainment ha finalmente una finestra di lancio. Tanti nuovi titoli ai TGA 2021, data d’uscita confermata per ... Leggi su tuttotek (Di venerdì 10 dicembre 2021) In occasione dei TGA, abbiamo potuto dare unsguardo a, per il quale è stata rivelata anche la. Scopriamo tutti i dettagli in questa news Dopo il ben notodedicato, diffuso durante l’Xbox Games Showcase dello scorso anno,è tornato nuovamente a mostrarsi in occasione dei TGA, con tanto di. Il titolo era riuscito a catturare l’interesse della community, grazie anche ad un’inedita componente single player. Ora ilsparatutto di Smilegate e Remedy Entertainment ha finalmente una finestra di lancio. Tanti nuovi titoli ai TGAconfermata per ...

