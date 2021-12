Roma, Mourinho ritrova Felix: torna negativo (Di venerdì 10 dicembre 2021) La Roma di Josè Mourinho ritrova Felix Afena-Gyan, tornato negativo al Covid dopo undici giorni di isolamento. L’attaccante è uscito dalla quarantena dopo il doppio tampone negativo a cui si è sottoposto nelle ultime ore. Felix si allenerà a Trigoria e potrà essere convocato per la gara contro lo Spezia, in programma lunedì sera all’Olimpico. Lo ha annunciato lo stesso classe 2003 giallorosso: “negativo finalmente! Non vedo l’ora di allenarmi di nuovo con i miei compagni di squadra”, ha scritto sui suoi profili social. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 10 dicembre 2021) Ladi JosèAfena-Gyan,toal Covid dopo undici giorni di isolamento. L’attaccante è uscito dalla quarantena dopo il doppio tamponea cui si è sottoposto nelle ultime ore.si allenerà a Trigoria e potrà essere convocato per la gara contro lo Spezia, in programma lunedì sera all’Olimpico. Lo ha annunciato lo stesso classe 2003 giallorosso: “finalmente! Non vedo l’ora di allenarmi di nuovo con i miei compagni di squadra”, ha scritto sui suoi profili social. SportFace.

