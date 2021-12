Quanto vale Scamacca? L'Inter fa la prima mossa, ma le altre… (Di venerdì 10 dicembre 2021) La puntata di oggi di Calciomarket del nostro Carlo Laudisa è dedicata al futuro di Gianluca Scamacca, attaccante del Sassuolo che ha attirato su di sé i fari delle big del nostro campionato Leggi su video.gazzetta (Di venerdì 10 dicembre 2021) La puntata di oggi di Calciomarket del nostro Carlo Laudisa è dedicata al futuro di Gianluca, attaccante del Sassuolo che ha attirato su di sé i fari delle big del nostro campionato

Advertising

piersar62 : @Elewhatelse3 Condivido il tuo pensiero, vale anche per me. Rimane il problema del mondo che vivranno in futuro i… - lenora_16 : Ma parliamo del livello di ridicolo toccato da Bortuzzo e da Lulunonsapetecosahovissuto. Lui ha capito che lei è fo… - letsgioo : @babyrapschenoia il culo è tuo, mica degli altri. quindi non lo conoscono quanto te, ogni loro commento è superfici… - PaolotheBeatles : RT @vanabeau: Ma perché io devo fidarmi di ciò che dice #Cacciari sui vaccini? Cacciari è un virologo, medico? Il parere di Cacciari sui va… - ippolitipaolo74 : RT @vanabeau: Ma perché io devo fidarmi di ciò che dice #Cacciari sui vaccini? Cacciari è un virologo, medico? Il parere di Cacciari sui va… -