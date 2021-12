Maturità 2022, chi la vuole light e chi tornerebbe all'antico. Presidi e prof divisi (Di venerdì 10 dicembre 2021) Firenze, 10 dicembre 2021 - C'è chi vorrebbe tornare alla classica Maturità, chi si fermerebbe alla sola prova scritta e chi invece chiede un esame light perchè "la sofferenza dei ragazzi è tangibile". Leggi su lanazione (Di venerdì 10 dicembre 2021) Firenze, 10 dicembre 2021 - C'è chi vorrebbe tornare alla classica, chi si fermerebbe alla sola prova scritta e chi invece chiede un esameperchè "la sofferenza dei ragazzi è tangibile".

