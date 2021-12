Magnus Carlsen ancora re degli scacchi. Quinto titolo a Dubai

Advertising

Il Grande Maestro norvegesesi conferma il re indiscusso degli scacchi, dopo che oggi ha conquistato il suo quinto titolo mondiale consecutivo registrando una quarta vittoria sullo sfidante russo Ian ...DUBAI, 10 DIC Il Grande Maestro norvegesesi conferma il re indiscusso degli scacchi, dopo che oggi ha conquistato il suo quinto titolo mondiale consecutivo registrando una quarta vittoria sullo sfidante russo Ian ...Magnus Carlsen, basta ormai il nome. Su di lui sono stati scritti libri a volontà: per averne la prova, basta scorrere tutta l'editoria scacchistica. E indubbiamente, anche grazie a questo match per i ...Magnus Carlsen è per la quinta volta Campione del Mondo. Sono solo due i giocatori ad avere ottenuto altrettanti allori: Mikhail Botvinnik e Viswanathan Anand. Tuttavia, è l'unico ad averli conseguiti ...