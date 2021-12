L'Oréal, tripla A per leadership ambientale (Di venerdì 10 dicembre 2021) Roma, 10 dic. - (Adnkronos) - Per il sesto anno consecutivo L'Oréal è stata riconosciuta tra i leader globali nella sostenibilità d'impresa dal Cdp, l'organizzazione no-profit internazionale per la rendicontazione ambientale. Il Gruppo si è aggiudicato un posto nella prestigiosa “A List” in tutte e tre le categorie del Cdp, ovvero cambiamento climatico, sicurezza delle risorse idriche e foreste. L'Oréal è l'unica azienda ad aver ottenuto una tripla A per sei anni consecutivi. Sono quasi 12.000 le aziende che quest'anno sono state valutate in base ai dati forniti nei questionari 2021 del Cdp. Grazie a significative iniziative tangibili relative a clima, rischi di sicurezza idrica e lotta alla deforestazione L'Oréal è leader globale in termini di ambizione, azione e trasparenza aziendali sul tema ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 10 dicembre 2021) Roma, 10 dic. - (Adnkronos) - Per il sesto anno consecutivo L'è stata riconosciuta tra i leader globali nella sostenibilità d'impresa dal Cdp, l'organizzazione no-profit internazionale per la rendicontazione. Il Gruppo si è aggiudicato un posto nella prestigiosa “A List” in tutte e tre le categorie del Cdp, ovvero cambiamento climatico, sicurezza delle risorse idriche e foreste. L'è l'unica azienda ad aver ottenuto unaA per sei anni consecutivi. Sono quasi 12.000 le aziende che quest'anno sono state valutate in base ai dati forniti nei questionari 2021 del Cdp. Grazie a significative iniziative tangibili relative a clima, rischi di sicurezza idrica e lotta alla deforestazione L'è leader globale in termini di ambizione, azione e trasparenza aziendali sul tema ...

