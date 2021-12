Ligue 1, il Lens si fa rimontare dal Nantes nel finale: finisce 3 - 2 (Di sabato 11 dicembre 2021) Nantes - La diciottesima giornata di Ligue 1 si apre con la vittoria del Nantes sul Lens per 3 - 2 . Occasione sprecata dalla squadra di Franck Haise, che perde punti importanti subendo la rimonta ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 11 dicembre 2021)- La diciottesima giornata di1 si apre con la vittoria delsulper 3 - 2 . Occasione sprecata dalla squadra di Franck Haise, che perde punti importanti subendo la rimonta ...

Advertising

sportli26181512 : Ligue 1 : Nantes, super rimonta nel segno di Kolo-Mouani. Il Lens è in crisi: Nel primo appuntamento della 18esima… - tcm24com : Ligue 1, il Nantes sotto di due reti recupera e vince contro il Lens #ligue one - sportli26181512 : Ligue 1, il Lens si fa rimontare dal Nantes nel finale: finisce 3-2: Occasione sprecata dalla squadra di Franck Hai… - blab_live : #Ligue1, #NantesLens #FCNRCL @FCNantes @RCLens campo ostico per i giallorossi. Probabili formazioni, #pronostico e… - ilveggente_it : ?? #LIGUE1 #Nantes Vs #Lens è una partita valida per la diciottesima giornata della Ligue 1 che si giocherà stasera… -