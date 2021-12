Libere Abu Dhabi | Hamilton vola davanti a Verstappen

(Di venerdì 10 dicembre 2021) Oggi 10 Dicembre 2021 si sono corse lee le qualifiche del Gp Abudi F1 dove la lotta Mercedes-Red Bull è stata ancora accesa e spietata. Le Ferrari invece deludono e di molto andando molto al di sotto delle aspettative. Alonso invece si riprende più di qualche posizione dimostrando il suo valore. Vi sveleremo cosa è successo nellecosì da non farvi scappare nulla. GP Abu, Masi avverte: “niente scorrettezze”Abu: il venerdì si decidono le strategie Lewisdopo le leemerge come il favorito per conquistare la pole position al Gran Premio di Abu, oltre ad avere il miglior ritmo di gara. L’inglese è stato di gran lunga il più veloce nelle FP2, segnando 1 : 23.691, ...

Il Gran Premio diDhabi sarà live dalle 14 di domenica (con ampio pre gara di un'ora e mezza) ... Sabato 11 dicembre Ore 9.15: sprint race 1 F2 Ore 10.45: Paddock Live Ore 11: prove3 F1 Ore ..."La simulazione da qualifica non è andata secondo i piani", dice il pilota olandeseDHABI (EMIRATI ARABI) - "La pista è un po' più divertente da guidare rispetto al passato. In ...di prove. . ...A Yas Marina, utlima ora di collaudi per sistemare le vetture e verificare che il lavoro fatto nel venerdì di prove libere, per mettere a punto gli assetti, e per impostare l'assalto alla ultima pole ...Carlos Sainz: "Venerdì inusuale, di solito partiamo meglio". Charles Leclerc e Carlos Sainz non nascondono la loro delusione dopo il venerdì di prove libere ad Abu Dhabi, in vista dell'ultimo Gran Pre ...