Italian Tech Award | il futuro è green | vince Luca Travaglini con la sua fattoria verticale

(Di venerdì 10 dicembre 2021) Alla Triennale di Milano è andato in scena l'atto conclusivo del premio organizzato dall'associazione 2031 in collaborazione con. Ha trionfato il cofondatore di Planet Farms ma tra i candidati alla vittoria c'erano gli imprenditori più innvoativi del nostro Paese

Advertising

andreateskio : Per la #GenZ gli #AirPods sono out - aldoceccarelli : RT @RiccardoLuna: Sono stato licenziato - annalisag : RT @SimoneCosimi: Sorpresa: la Gen Z preferisce le cuffiette col filo ad AirPods e simili - SimoneCosimi : Sorpresa: la Gen Z preferisce le cuffiette col filo ad AirPods e simili - CorriereQ : Startup: Bending Spoons e le altre del db di Italian Tech -

Ultime Notizie dalla rete : Italian Tech

... segnatamente in Africa, sotto forma di 'tomato sauce'. Fingendo di dimenticare l'inganno ai danni dei consumatori africani, resta il sospetto che in realtà non tutto il concentrato cinese ...È una delle otto nuove startup entrate oggi nello Startup Database diche ha debuttato il 23 settembre scorso ( qui la spiegazione delle motivazioni e degli obiettivi). Ecco i dettagli e ...L‘assemblea delle aziende operanti nel settore Terziario Innovativo associate a Confindustria Livorno Massa Carrara ha eletto alla presidenza della sezione Andrea Arienti (foto), fondatore e Ceo di 3D ...Qual è la vera forza di Qanon in Italia? Minaccia reale per la democrazia del nostro paese o fenomeno circoscritto?