“Ha bestemmiato | si è sentito tutto” Choc al GF Vip | un risveglio vergognoso Imbarazzo totale

Advertising

JulsSchiavon : @sonoariete_ Uno della regia aveva il microfono aperto e si è sentito che ha bestemmiato ??????? anche i concorrenti hanno sentito tutto ! - cicciapellicci4 : Ma sbaglio o adesso in diretta al #GFvip ho sentito squillare un tel, poi una bestemmia poi dire 'mi sono appena s… - CatiusciaFarru1 : oh my god, in regia hanno bestemmiato Xchè è suonato un telefono e avevano i microfoni aperti , si è sentito 'poi t… - iolucetutenebre : RT @crazylo91591062: Ma avete sentito cesselli dire: 'Davide ma porca Madonna?' ???? Ha bestemmiato #gfvip - ricordosospeso : RT @crazylo91591062: Ma avete sentito cesselli dire: 'Davide ma porca Madonna?' ???? Ha bestemmiato #gfvip -

Ultime Notizie dalla rete : bestemmiato sentito

Questa mattina, uno degli autori ha dimenticato il microfono aperto e hain diretta ... Inizialmente si èun cellulare squillare ed ecco che l'autore ha risposta alla telefonata ...GFVip, Miriana Trevisan ha? Mirian Trevisan haal Grande Fratello Vip? ... dato che vedendo in diretta lo spezzone non avrebberonulla di strano. Altri invece ...Risveglio spiacevole per i ragazzi del Grande Fratello Vip. I microfoni erano aperti ed è andata in onda una bestemmia. Sui social il momento è stato immortalato e gli utenti non ...Gf Vip news: In vent'anni di programma al Grande Fratello non sono mancate le squalifiche per bestemmia. Ora però non sono i vipponi ad ...